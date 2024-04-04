Очищены участки незаконной торговли

«Питерец.ру» сообщает, что в СПб продолжается борьба с незаконной торговлей. Так с середины марта представители ККИ очистили более 40 зон незаконной торговли. Речь идет об участках рядом с 8 ст. метро.

В ходе проверок были изъяты не только товары, но также прилавки, лотки и прочие конструкции. Все это было отправлено на склад временного хранения. Исключением стали фрукты, овощи и ягоды, на которые не было документов – эта продукция была уничтожена.

Сотрудники ККИ также убрали незаконные павильоны и киоски на 4 улицах. В общем, в городе продолжается борьба с незаконной торговлей. Лица, занимающиеся этой деятельности без разрешения, сталкиваются с серьезными проблемами. Виновных привлекут к ответственности.