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Питерец.ру » Экономика » Очищены участки незаконной торговли

Очищены участки незаконной торговли

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
iz.ru
В Северной столице очистили более 40 участков несанкционированной торговли

«Питерец.ру» сообщает, что в СПб продолжается борьба с незаконной торговлей. Так с середины марта представители ККИ очистили более 40 зон незаконной торговли. Речь идет об участках рядом с 8 ст. метро.

В ходе проверок были изъяты не только товары, но также прилавки, лотки и прочие конструкции. Все это было отправлено на склад временного хранения. Исключением стали фрукты, овощи и ягоды, на которые не было документов – эта продукция была уничтожена.

Сотрудники ККИ также убрали незаконные павильоны и киоски на 4 улицах. В общем, в городе продолжается борьба с незаконной торговлей. Лица, занимающиеся этой деятельности без разрешения, сталкиваются с серьезными проблемами. Виновных привлекут к ответственности.

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