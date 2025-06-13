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Питерец.ру » Общество » Задержаны посредники мошенников

Задержаны посредники мошенников

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
rosbalt.ru
В Северной столице нашли посредников телефонных мошенников

«Питерец.ру» сообщает, что, В Санкт-Петербурге правоохранители задержали посредников, которые сотрудничали с украинскими телефонными мошенниками. Задержанными оказались 3 граждан 21-28 лет.

По предварительным данным, эти люди получали от злоумышленников инструкции и помогали им осуществлять мошеннические схемы. Злоумышленники из Украины звонили жертвам, представляясь работниками банков, и сообщали о якобы подозрительных транзакциях. Затем, получая доступ к устройствам обманутых людей, похищали их деньги.

Причем все это происходило через сложную схему. На похищенные средства подозреваемые покупалась и перепродавалась дорогая электроника. Часть денег затем переводилась в криптовалюту и отправлялась организаторам на Украину. Таким способом было похищено 14,7 млн. руб. у 50 потерпевших.

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