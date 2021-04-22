В Петербурге полицейские задержали группу «телефонных» мошенников

Оперативники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с Росгвардией пресекли деятельность группы телефонных мошенников.

Как сообщает пресс-служба полицейского Главка, злоумышленники осуществляли телефонные звонки, исключающие возможность идентифицировать номер абонента, используя для этих целей сервис подмены абонентского номера. Прозвоны осуществлялись по заранее похищенным персональным данным клиентов различных банков.

Противоправная схема заключалась в следующем: в ходе беседы с лжесотрудником банка клиенты вводились в заблуждение относительно принадлежащих им денежных средств, после чего потерпевшие осуществляли транзакции на подконтрольные злоумышленникам счета. Затем в кротчайшие сроки похищенные деньги обналичивались в терминалах различных банков. Похищенные денежные средства использовались в качестве средств для обмена на криптовалюту.

Организованная группа имела четкое структурное построение, часть злоумышленников занималась обзвоном граждан, другая – обналичиванием похищенных денежных средств, отдельная группа занималась координацией деятельности лиц, осуществляющих обналичивание денежных средств, еще ряд соучастников вели деятельность по переводу, обмену похищенных денежных средств в криптовалюту и их дальнейшей легализации.

По оперативной информации, большинство фигурантов находились в Санкт-Петербурге, некоторые – в г. Москве, так как именно столица подходила для целей работы с криптовалютой. Установлено, что для противоправных действий злоумышленники использовали офисное помещение, расположенное на проспекте Космонавтов в Санкт-Петербурге.

Полицейские имеют сведения о совершении злоумышленниками десятков подобных мошеннических действий в разных районах Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также в Пермском крае. Один звонок приносил участникам группы от 100 тысяч рублей до полутора миллионов рублей. Потерпевшими стали жители Адмиралтейского, Красногвардейского, Приморского районов г. Санкт-Петербурга и Тосненского района Ленобласти, а также Пермского края.

По данным фактам следственными органами МВД России были возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ (мошенничество), после чего они были объединены в одно производство и переданы для дальнейшего расследования в ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

В настоящее время сотрудники полиции задержали 13 участников данной организованной группы, среди которых как мужчины, так и женщины. Четверо подозреваемых задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ, остальным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В ходе обысков, проведенных по местам проживания фигурантов, обнаружены и изъяты 14 миллионов рублей, денежные средства в иностранной валюте, машинка для счета денежных средств, несколько десятков мобильных телефонов и банковских карт, а также иномарка «Мерседес Бенц GLA.

Полицейские устанавливают дополнительные эпизоды противоправной деятельности указанной группы и всех ее участников.