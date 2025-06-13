Собачий приют готовится к переезду

«Питерец.ру» сообщает, что приют для собак «Хелп Дог Мини» оказался в зоне возведения Большого Смоленского моста. В связи с этим животные будут переезжать на новое место. Для решения этого вопроса потребовалось обратиться к градоначальнику. Теперь для животных будет организован приют на ул. Седова.

Сейчас ведется подготовка к переезду: организуются условия для транспортировки животных и обустройства на новом месте. Специалисты планируют обеспечить собакам комфортные условия и минимизировать стресс от перемены обстановки. Для реализации переезда предпринимаются все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность и благополучие животных.