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Питерец.ру » Общество » Сотрудники «молодежного» Комитета помогли животным, оставшимся без еды

Сотрудники «молодежного» Комитета помогли животным, оставшимся без еды

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Опубликовал: Вадик Котов
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ВКонтакте
Сотрудники Комитета по молодежной политике передали корм для собак в приют «Мурка и барбос»

Сотрудники Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями передали корм для собак в приют «Мурка и барбос» (https://vk.com/myrkaibarbos), в котором недавно произошел пожар. Всего животным передали порядка 8 килограммов моркови, 20 банок с тушенкой, а также крупы и сухой корм.

«2020 год научил нас всех внимательнее относится ко всему, что происходит в окружающем мире: помогать тем, кто в этом нуждается, мобильно реагировать на новые обстоятельства, работать в сплоченных командах единомышленников. Наверное, поэтому 2021 нужно начинать с добрых и полезных дел: оказывать помощь благотворительным организациям и фондам и делиться этим опытом с друзьями и коллегами», – отметила Варвара Волкова, главный специалист Отдела массовых мероприятий и развития добровольческой деятельности «молодежного» Комитета.

17 января на территории колпинского приюта «Мурка и Барбос» произошло ЧП: сгорели помещения, в которых хранилось продовольствие для животных приюта.

Помощь животным можно оказать в любое время, передав мясные консервы и продукты, воду, крупы (рис, гречка, овсянка и прочее), лакомства и сухой корм для собак. Также приют нуждается в стройматериалах (сетки для перегородок, доски, гвозди, инструменты, вольеры, бытовки), одеялах, ошейниках и каплях против клещей и блох и др.

Источник: Комитет по молодежной политике
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