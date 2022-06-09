Про животных тоже не забыли

Губернатор Северной столицы рассказал, какую помощь город окажет Мариуполю. Это касается нескольких направлений, в том числе – строительства и образования. Среди множества конкретных дел нашлось место и вопросу бездомных собак.

В Мариуполе будет создан специальный вольер, предназначенный для таких собак. Александр Беглов подчеркнул, что забота о животных является признаком человечности. Необходимо помнить об этом и предпринимать определенные шаги. Поэтому главы Петербурга и Мариуполя договорились о создании специальной площадки. Там будут находиться животные, потерявшие своих хозяев.

«Питерец.ру» обращает внимание, что город активно помогает Мариуполю. Такая поддержка оказывается в рамках соглашения о побратимстве.