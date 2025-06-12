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Питерец.ру » Общество » Беглов и Бельский поздравили жителей Северной столицы с Днем России

Беглов и Бельский поздравили жителей Северной столицы с Днем России

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
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Поздравление губернатора Александра Беглова и председателя Законодательного Собрания Александра Бельского с Днем России

Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга, и Александр Бельский, председатель Законодательного собрания, совместно поздравили горожан с Днем России, отмечаемым ежегодно 12 июня. В их поздравлении нашли отражение ключевые темы, включая роль президента Владимира Путина, предстоящее 80-летие Победы в Великой Отечественной войне и вклад петербургских предприятий в укрепление обороноспособности страны.

В опубликованном на сайте городской администрации обращении подчеркивается: "Сегодня мы празднуем один из наиболее значимых и почитаемых праздников – День России! Нас объединяет чувство гордости за нашу Родину, за героические деяния предков и современные достижения. Президент Владимир Владимирович Путин отметил, что День России символизирует неразрывную связь всех этапов тысячелетней истории нашего Отечества. Россия – страна с богатейшей историей, всегда следовавшая собственным путем и способная дать отпор любому противнику".

Беглов и Бельский акцентировали внимание на том, что Санкт-Петербург с момента своего основания является центром инноваций, передовой промышленности, науки, образования и культуры. Экономические достижения Северной столицы создают условия для реализации масштабных проектов и внедрения новых мер социальной поддержки населения.

В честь Дня России в Санкт-Петербурге запланировано проведение множества праздничных мероприятий, организуемых районными досуговыми центрами, муниципальными образованиями и другими организациями города.

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