ента новостей

13:07
Роскомнадзор может ограничить работу ряда зарубежных провайдеров хостинга в России
12:58
Выставка «Анималистика. И в шутку, и всерьез»
12:51
Выставка «Акценты и формы»
12:24
Выставку французского художника Алена Бонфуа «Запах женщины»
10:00
В России отмечают День Героев Отечества
09:46
Алиса Фрейндлих отметила свое 90-летие
09:25
В Ленобласти эвакуатор насмерть сбил пешехода
09:19
Работодатели СПб охотятся за специалистами
09:03
Съемное жилье в СПб будет дешеветь
02:52
«Дин Лижэнь, Дин Лижэнь, что ж ты бросил коня?» – нелепый просмотр чемпиона мира по шахматам привёл к тому, что претендент Гукеш вышел вперёд в сингапурском матче со счётом 6:5
08:03
На трассе «Кола» на мосту через реку Оять введут реверсивное движение
03:02
Петербургская шахматистка Анастасия Боднарук победила в финале Гран-При России по быстрым шахматам, набрав 12 очков за 13 туров
19:03
Артём Дзюба забил победный гол «Зениту», а вратарь «Акрона» Александр Васютин не пропустил в концовке – сенсационные 1:2 на «Газпром Арене»
10:21
В СПб появятся электробусы «КАМАЗа»
09:40
Курьеры стали получать гораздо больше
02:12
Петербургская шахматистка Анастасия Боднарук лидирует в финале Гран-При России по быстрым шахматам в Сочи, выиграв восемь партий из девяти
01:41
Лидирующее в ВХЛ петербургское хоккейное «Динамо» вслед за 7:0 в матче с клубом «Торпедо-Горький» разгромило и воскресенский «Химик» со счётом 5:0
12:11
На улице Седова иномарка сбила 16-летнюю девушку
12:06
В Гатчинском районе иномарка насмерть сбила пешехода
11:47
В Петербурге поймали «дропа», обманувшего пенсионерку с Северного проспекта
11:38
В Приморском районе поймали подозреваемого в грабеже на проспекте Авиаконструкторов
11:30
На Бухарестской улице автоледи на иномарке сбила 12-летнего мальчика
11:25
В Кингисеппе молодой человек на «Ладе» насмерть сбила пожилую женщину
11:15
В Ломоносовском районе иномарка вылетела в кювет. Пострадали двое детей
11:11
На трассе "Нарва" иномарка вылетела в кювет и врезалась в дерево. Водитель погиб
10:52
В центре Петербурга ликвидировано подпольное казино
09:55
Словацкое Генконсульство закрывается
09:38
Многодетным семьям помогут с ипотекой?
09:16
«Я рисую Мир!»: выставка детских рисунков из Донбасс
03:08
Волейбольный «Зенит» из Санкт-Петербурга в трёх сетах одолел клуб «Газпром-Югра», одержав пятую победу подряд в чемпионате Суперлиги
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В России отмечают День Героев Отечества

В России отмечают День Героев Отечества

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ЗАКС
Председатель ЗакС Александр Бельский и Губернатор Александр Беглов обратились к петербуржцам в День Героев Отечества и День Георгия Победоносца!

В День Героев Отечества и День Георгия Победоносца председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский и губернатор города Александр Беглов обратились к жителям города с важным посланием. Эти два праздника имеют глубокие корни в истории России и служат напоминанием о величии и мужестве нашего народа. 

9 декабря 1769 года, в эпоху правления Екатерины Великой, был учрежден орден Святого Георгия, который стал высшей воинской наградой в Российской империи. Этот орден символизирует не только военные заслуги, но и высокие моральные качества, такие как благородство, преданность и готовность к самопожертвованию ради Родины. В нашем современном обществе мы продолжаем отмечать достижения и подвиги тех, кто проявил выдающуюся доблесть на поле боя. В этот день мы особенно чтим Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, а также кавалеров орденов Славы и Святого Георгия.

Россия действительно заслуженно носит титул "страна героев". На протяжении веков наши защитники проявляли невероятное мужество и самоотверженность, сражаясь за свободу и честь своей страны. В самые тяжелые времена, такие как войны и конфликты, они стояли на защите нашего народа и нашей земли, завоевывая для России статус великой и могущественной державы. Мы помним о ратниках Александра Невского, ополченцах Минина и Пожарского, а также о великих полководцах, таких как Петр Первый, Суворов, Ушаков и Кутузов. Их подвиги стали основой нашей военной истории и национальной гордости.

Особое место в этой истории занимает подвиг защитников блокадного Ленинграда, который навсегда останется в сердцах россиян. Этот город одним из первых получил высокое звание "Город-Герой", что подчеркивает его значимость в истории нашей страны и мужество его жителей. Важно отметить, что наше время также подарило нам новых героев. Мы гордимся солдатами, которые сегодня защищают нашу страну в ходе специальной военной операции. Они являются наследниками тех, кто сражался за свободу в разные эпохи, и продолжают славные традиции российского воинства.

Пример этих воинов, их любовь к Родине и готовность служить своему народу объединяет всех россиян, независимо от возраста, пола или социального статуса. В этот день мы желаем всем сил, крепости духа и уверенности в том, что победы во имя Отечества обязательно будут достигнуты. Пусть память о героях прошлого вдохновляет нас на новые свершения и укрепляет нашу веру в светлое будущее России!

Источник: ЗАКС
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

9-12-2022, 14:16
Беглов и Бельский посетили церемонию, посвященную Дню святого Георгия
5-12-2024, 10:09
Музейно-выставочный центр «Россия – Моя история» приглашает на открытие нового экспозиционного пространства «Георгиевский зал "За службу и храбрость"»
9-12-2022, 13:24
В Петербурге прошли торжественные мероприятия в честь Дня Героев Отечества
9-12-2022, 13:28
В Ленобласти проходят торжественные церемонии памяти Героям Отечества
6-12-2018, 16:52
Международная выставка "Во славу Отечества"
5-12-2022, 15:24
В Мариинском дворце прошло чествование Героев Отечества

Происшествия на дорогах

Сегодня, 09:25
В Ленобласти эвакуатор насмерть сбил пешехода
6-12-2024, 12:11
На улице Седова иномарка сбила 16-летнюю девушку
6-12-2024, 12:06
В Гатчинском районе иномарка насмерть сбила пешехода
6-12-2024, 11:30
На Бухарестской улице автоледи на иномарке сбила 12-летнего мальчика
Наверх