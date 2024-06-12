Губернатор и председатель ЗакС поздравили петербуржцев с Днем России

Уважаемые петербуржцы!
12 июня мы отмечаем День России!
Любовь к Родине - это то, что объединяет всех жителей нашей бескрайней страны. Гордость за свою Отчизну, за нашу историю и вера в будущее направляют нас.
Сегодня День России наполнился новым смыслом и приобрел огромное значение. Патриотизм, любовь к Отечеству объединили граждан страны. Народ сплотился вместе с Президентом.
За Россию сражаются наши герои - участники специальной военной операции. За Россию трудятся рабочие на наших предприятиях.
В такие моменты проявляются лучшие качества нашего народа: мужество, стремление протянуть руку помощи.
Беспрецедентное давление, санкции, прямая агрессия против нашей страны сплотили нас в стремлении защитить Отечество. Сегодня, как никогда, мы ощущаем себя единым народом великой, независимой, могучей державы.
Петербург - город который всегда был символом величия России, ее устремленности в будущее, сегодня в авангарде преображения России.
Мы вместе со всей страной помогаем нашим воинам и соотечественникам. Мы восстанавливаем город-побратим Мариуполь.
Здесь, на берегах Невы, мы все вместе создаем самый современный и лучший город. Город, которым будет гордиться вся Россия.
С праздником вас, дорогие петербуржцы!
Губернатор Санкт‑Петербурга
А.Д. Беглов
Председатель Законодательного Собрания Санкт‑Петербурга
А.Н. Бельский