Губернатор и председатель ЗакС поздравили петербуржцев с Днем России

Уважаемые петербуржцы!

12 июня мы отмечаем День России!

Любовь к Родине - это то, что объединяет всех жителей нашей бескрайней страны. Гордость за свою Отчизну, за нашу историю и вера в будущее направляют нас.

Сегодня День России наполнился новым смыслом и приобрел огромное значение. Патриотизм, любовь к Отечеству объединили граждан страны. Народ сплотился вместе с Президентом.

За Россию сражаются наши герои - участники специальной военной операции. За Россию трудятся рабочие на наших предприятиях.

В такие моменты проявляются лучшие качества нашего народа: мужество, стремление протянуть руку помощи.

Беспрецедентное давление, санкции, прямая агрессия против нашей страны сплотили нас в стремлении защитить Отечество. Сегодня, как никогда, мы ощущаем себя единым народом великой, независимой, могучей державы.

Петербург - город который всегда был символом величия России, ее устремленности в будущее, сегодня в авангарде преображения России.

Мы вместе со всей страной помогаем нашим воинам и соотечественникам. Мы восстанавливаем город-побратим Мариуполь.

Здесь, на берегах Невы, мы все вместе создаем самый современный и лучший город. Город, которым будет гордиться вся Россия.

С праздником вас, дорогие петербуржцы!

Губернатор Санкт‑Петербурга

А.Д. Беглов

Председатель Законодательного Собрания Санкт‑Петербурга

А.Н. Бельский