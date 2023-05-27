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Питерец.ру » Общество » 27 мая - День основания Санкт-Петербурга

27 мая - День основания Санкт-Петербурга

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Опубликовал: Вадик Котов
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ЗАКС
Председатель ЗакС Александр Бельский и Губернатор Александр Беглов поздравили горожан с 320-й годовщиной основания Санкт-Петербурга

Председатель Законодательного Собрания Александр Бельский и Губернатор Александр Беглов поздравили горожан с 320-й годовщиной основания Санкт-Петербурга:
— У Петербурга – уникальная история и великая судьба. Рожденный в Северной войне, он стал венцом трудов и побед, энергии и воли Петра Первого. На невских берегах Россия была провозглашена Империей.
Наш город – место силы, центр притяжения талантливых людей, город, который не раз проходил испытание на прочность. Трудом многих поколений были созданы величественные архитектурные ансамбли, музеи и памятники. Мы храним память о великих людях – государственных деятелях, ученых, писателях, поэтах и музыкантах, прославивших Россию. В мировую историю вошел подвиг защитников Ленинграда, жителей блокадного города. Петербург – родина Президента России.
Сегодня, как и в эпоху Петра Первого, наша страна переживает переломное время. Петербуржцы плечом к плечу со всей страной противостоят новым попыткам Запада подчинить и уничтожить Россию. Мы гордимся нашими воинами, которые сражаются за Отечество. Наши заводы выпускают вооружение для защиты страны. Учебные заведения готовят кадры для армии, флота и высокотехнологичных производств.

Петербург остается центром международной жизни. Мы ждем на международный экономический форум делегации из нескольких десятков стран. Мы примем саммит Россия-Африка и Международный Военно-Морской салон.
Наш город рожден для побед и свершений России, и будет таким всегда.
Желаем всем мира, добра, благополучия, оптимизма! Процветания – нашему Санкт-Петербургу!

Источник: ЗАКС
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