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Питерец.ру » Общество » Поздравляем всех с Днём России!

Поздравляем всех с Днём России!

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Опубликовал: Вадик Котов
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ЗАКС
Поздравляем всех с Днём России!

Поздравляем всех с Днём России!

Это праздник нашего поколения. Праздник воинов, защищающих Родину, праздник всех, кто укрепляет единство нашей страны, строит мощную экономику, трудится во имя будущего России.

Наши потомки будут гордиться нами – под руководством Президента Владимира Владимировича Путина мы возродили Россию.

Наша страна вновь переживает смену эпох. В такие периоды истории проявляются лучшие качества нашего народа – героизм, трудовая доблесть, единство.

Ничто не заставит человека отказаться от любви к Отечеству и своему народу. Сегодня как никогда мы чувствуем поддержку и уважение друг к другу. Мы пришли на помощь людям в новых регионах, которые чувствуют, что нет ничего сильнее чем Родина, ценности и традиции, которые веками берегли и передавали наши предки.

За нами – благородство, честность, порядочность, правда, память.

В этом году мы отметили 320 лет со дня основания Санкт-Петербурга. Наш город вписал ярчайшие страницы в историю России, развитие государственности и защиту Отечества. Сегодня на Петербурге лежит особая ответственность за поддержку и оснащение нашей армии, развитие высоких технологий, сохранение нашей культуры.

Желаем всем мира, добра, оптимизма, успехов в служении нашему городу и Отечеству!

Победы – нашей любимой России!

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский

Источник: ЗАКС
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