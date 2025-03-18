Москва и СПб – лучшие города для жизни после 55 лет

«Питерец.ру» сообщает, что согласно исследованию, Москва и Петербург стали лидерами среди городов России по качеству жизни для людей старше 55 лет. Эксперты оценили инфраструктуру, доступность социальных услуг, культурные и досуговые возможности.

В этих городах созданы комфортные условия для пожилых людей, включая развитую транспортную сеть, доступность медицинских учреждений и социальных служб. Кроме того, в Москве и СПб есть множество возможностей для культурного и интеллектуального развития, что делает их привлекательными для людей старшего поколения.

Исследование может быть полезно тем, кто планирует переезд в более комфортный для жизни город после выхода на пенсию. Результаты подчеркивают значимость создания благоприятных условий для старшего поколения в крупных мегаполисах.