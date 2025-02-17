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Питерец.ру » Общество » СПб уступил Москве по качеству жизни

СПб уступил Москве по качеству жизни

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
78.ru
Петербург снова вошел в число лидеров по качеству жизни, но пальму первенства уступил

«Питерец.ру» сообщает, что, согласно результатам исследования, проведенного аналитиками, Петербург занял 2 место в рейтинге лучших городов России по качеству жизни, уступив первенство Москве. Исследование проводилось с учетом различных факторов, включая уровень доходов населения, доступность жилья, развитие инфраструктуры и других.

Эксперты отмечают, что, несмотря на 2 место в рейтинге, СПб продолжает привлекать туристов и инвесторов благодаря своему богатому культурному наследию, развитой транспортной системе и высокому уровню образования в городе.

Напомним, что в прошлом году Петербург также занимал 2 место в рейтинге лучших городов России по качеству жизни. Стоит отметить, что в рейтинге учитывались не только экономические показатели, но и качество городской среды, уровень безопасности и экологическая ситуация.

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