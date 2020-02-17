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Питерец.ру » Экономика » Снова в лидерах по качеству жизни

Снова в лидерах по качеству жизни

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
sobaka.ru
Петербург и Ленобласть оказались в числе лидеров среди регионов с высоким качеством жизни

«Питерец.ру» сообщает, что обе столицы и Московская область попали в тройку регионов РФ с наиболее высоким уровнем жизни. Далее в этом списке расположились Татарстан, Белгородская область и Краснодарский край. Ленинградская область оказалась на 8 месте.

При определении рейтинга учитывалось большое количество различных показателей, определяющих уровень жизни в том или ином регионе. При этом рейтинг представителей топ-3 оказался выше 70 из 100 максимально возможных баллов.

Петербург закономерно оказался в числе российских лидеров. Высокое место Ленобласти тоже не является чем-то неожиданным. Однако в целом уровень жизни в стране оставляет желать лучшего. В этом отношении мы заметно уступаем ведущим европейским странах.

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