СПб снова в лидерах по уровню жизни

Петербург регулярно входит в топ различных рейтингов, что обусловлено высоким статусом города и его значимостью для нашей страны. Поэтому 2 место Северной столицы по качеству жизни не вызвало какого-либо удивления.

По итогам 2023 года Петербург набрал 82,3 балла из 100 и заслуженно оказался среди лучших регионов России, уступив лишь Москве. При определении учитывалось 66 различных параметров – например, доходы граждан, состояние рынка труда, занятость населения, жилищные условия, экология, климат, демография, развитие транспорта и многое другое.

«Питерец.ру» отмечает, что в тройку лучших регионов уже долгие годы входят Москва, СПб и Московская область. Что касается Ленобласти, она заняла 6 место в данном рейтинге, набрав почти 68 баллов.