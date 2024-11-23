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Питерец.ру » Экономика » Петербуржцы ищут подработку

Петербуржцы ищут подработку

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
78.ru
Жители СПб активно ищут подработку перед новогодними каникулами

Желание иметь дописточник дохода присуще многим людям. Для его реализации применяются разные способы – от инвестирования до подработки. 

«Питерец.ру» сообщает, что 44% петербуржцев занимаются поиском дополнительной работы. 22% скорее не рассматривают возможность подработки, но не настроены категорично. 3% ещё не определились в данном вопросе, 23% не нуждаются в дополнительном заработке, ну а 8% уже подработку нашли. 

В преддверии новогодних праздников дополнительную работу надеются получить сотрудники сферы фитнеса и салонов красоты – таковых оказалось 60%. В общепите, транспорте, сфере обслуживания, а также в медицине и образовании дополнительно заработать желает примерно каждый третий. 

При этом самый высокий доход по подработке предлагают бурильщику – до 700 тыс. руб. 

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