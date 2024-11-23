Петербуржцы ищут подработку

Желание иметь дописточник дохода присуще многим людям. Для его реализации применяются разные способы – от инвестирования до подработки.

«Питерец.ру» сообщает, что 44% петербуржцев занимаются поиском дополнительной работы. 22% скорее не рассматривают возможность подработки, но не настроены категорично. 3% ещё не определились в данном вопросе, 23% не нуждаются в дополнительном заработке, ну а 8% уже подработку нашли.

В преддверии новогодних праздников дополнительную работу надеются получить сотрудники сферы фитнеса и салонов красоты – таковых оказалось 60%. В общепите, транспорте, сфере обслуживания, а также в медицине и образовании дополнительно заработать желает примерно каждый третий.

При этом самый высокий доход по подработке предлагают бурильщику – до 700 тыс. руб.