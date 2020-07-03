Центры занятости открыли в Ленобласти

Со 2 июля для жителей Волховского, Лодейнопольского, Лужского, Подпорожского, Сланцевского, Тихвинского, Бокситогорского и Кингисеппского районов разрешено личное посещение Центров занятости населения.

В филиалах Биржи труда можно получить услугу по выдаче оригинала справки из центра занятости населения, оформлению направления на работу, специалисты окажут помощь при выборе профессии или направят на обучение, при необходимости помогут подать заявление через портал Работа в России.

Кроме того, при наличии подходящих вакансий специалисты Центра занятости будут приглашать соискателей на личный прием в день перерегистрации.

Для посещения Центров занятости в «зеленой» зоне необходимо записаться по телефонам или с помощью электронной почты соответствующих районных филиалов, контакты размещены на сайте комитета по труду и занятости населения Ленинградской области.