Полиция СПб повышает эффективность работы

«Питерец.ру» сообщает, что сотрудники полиции СПб значительно улучшили показатели по раскрытию преступлений. В период с января по апрель 2025 года их было раскрыто свыше 10 тыс., что на 20,4% больше показателей 2024-го.

Этого удалось достичь благодаря внедрению новых методик и усилению работы в определенных направлениях. В работе полиции СПб произошли заметные изменения. Сотрудники полиции стали более эффективно использовать имеющиеся ресурсы и технологии, что привело к значительному увеличению раскрываемости.

Эти достижения свидетельствуют о высоком профессионализме и компетентности сотрудников правоохранительных органов, а также о внедрении передовых технологий в их работу.