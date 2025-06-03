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Питерец.ру » Общество » Полиция СПб повышает эффективность работы

Полиция СПб повышает эффективность работы

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
globallookpress.com
Полиция Петербурга стала раскрывать преступления на 20,4% чаще

«Питерец.ру» сообщает, что сотрудники полиции СПб значительно улучшили показатели по раскрытию преступлений. В период с января по апрель 2025 года их было раскрыто свыше 10 тыс., что на 20,4% больше показателей 2024-го.
Этого удалось достичь благодаря внедрению новых методик и усилению работы в определенных направлениях. В работе полиции СПб произошли заметные изменения. Сотрудники полиции стали более эффективно использовать имеющиеся ресурсы и технологии, что привело к значительному увеличению раскрываемости.
Эти достижения свидетельствуют о высоком профессионализме и компетентности сотрудников правоохранительных органов, а также о внедрении передовых технологий в их работу.
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