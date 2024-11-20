Сколько раз звонят мошенники?

«Питерец.ру» сообщает, что за первые 9 месяцев 2024 года в СПб и Ленобласти было совершено более 22,3 тыс. звонков от мошенников. Это на 2,5 тыс. больше, чем за аналогичный период 2023-го.

Получается, что на мошеннические звонки приходится почти 30% процентов от всех преступлений, совершенных в регионе. Выходит, злоумышленники звонят по 75 раз в день. Причем это только зарегистрированные случаи, когда потерпевшие обратились полицию.

По данным МВД раскрываемость преступлений, связанных с телефонным мошенничеством, составляет 30-35%. Это обусловлено недостаточной эффективностью работы правоохранительных органов, а также невозможностью задержать мошенников, которые находятся на территорию другого государства.