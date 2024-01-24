Сотрудники полиции провели рейд на стройках Петербурга

Накануне, 23 января сотрудники Управления по вопросам миграции регионального Главка при силовой поддержке спецполка полиции ГУ МВД России провели проверку двух стройплощадок в Василеостровском и Красногвардейском районах Петербурга.

Места были выбраны, исходя из проведенного миграционной службой мониторинга мест компактного пребывания иностранных граждан.

В общей сложности полицейские проверили 200 трудовых мигрантов.

У нескольких десятков выявили нарушения миграционного законодательства. Их доставили в отделы полиции.

По результатам административного расследования мигранты, совершившие грубые нарушения, будут помещены в центр содержания иностранных граждан.

По официальным данным, в 2023 г. свыше 91 000 иностранных граждан прибыли в СПб и ЛО для работы на стройках и встали на миграционный учет на законных основаниях.

Вместе с тем, нелегальная трудовая миграция в данной отрасли сохраняется, и борьба с ней - важная составляющая полицейской работы.