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Питерец.ру » Общество » Сотрудники полиции провели рейд на стройках Петербурга

Сотрудники полиции провели рейд на стройках Петербурга

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Опубликовал: Anton78
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Полиция провела рейд на стройках Петербурга

Накануне, 23 января сотрудники Управления по вопросам миграции регионального Главка при силовой поддержке спецполка полиции ГУ МВД России провели проверку двух стройплощадок в Василеостровском и Красногвардейском районах Петербурга.
Места были выбраны, исходя из проведенного миграционной службой мониторинга мест компактного пребывания иностранных граждан.
В общей сложности полицейские проверили 200 трудовых мигрантов.
У нескольких десятков выявили нарушения миграционного законодательства. Их доставили в отделы полиции.
По результатам административного расследования мигранты, совершившие грубые нарушения, будут помещены в центр содержания иностранных граждан.
По официальным данным, в 2023 г. свыше 91 000 иностранных граждан прибыли в СПб и ЛО для работы на стройках и встали на миграционный учет на законных основаниях.
Вместе с тем, нелегальная трудовая миграция в данной отрасли сохраняется, и борьба с ней - важная составляющая полицейской работы.

Источник: ГУ МВД
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