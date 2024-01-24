Накануне, 23 января сотрудники Управления по вопросам миграции регионального Главка при силовой поддержке спецполка полиции ГУ МВД России провели проверку двух стройплощадок в Василеостровском и Красногвардейском районах Петербурга.
Места были выбраны, исходя из проведенного миграционной службой мониторинга мест компактного пребывания иностранных граждан.
В общей сложности полицейские проверили 200 трудовых мигрантов.
У нескольких десятков выявили нарушения миграционного законодательства. Их доставили в отделы полиции.
По результатам административного расследования мигранты, совершившие грубые нарушения, будут помещены в центр содержания иностранных граждан.
По официальным данным, в 2023 г. свыше 91 000 иностранных граждан прибыли в СПб и ЛО для работы на стройках и встали на миграционный учет на законных основаниях.
Вместе с тем, нелегальная трудовая миграция в данной отрасли сохраняется, и борьба с ней - важная составляющая полицейской работы.
Сотрудники полиции провели рейд на стройках Петербурга
Накануне, 23 января сотрудники Управления по вопросам миграции регионального Главка при силовой поддержке спецполка полиции ГУ МВД России провели проверку двух стройплощадок в Василеостровском и Красногвардейском районах Петербурга.