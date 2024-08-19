Петербуржцы активизировались в поиске работы

«Питерец.ру» сообщает, что петербуржские соискатели активизировались в преддверии осеннего сезона. Особенно это касается людей, которые ищут работу в образовательной среде. Количество новых резюме от этих соискателей увеличилось на 10%.

Также большую активность проявляют желающие устроиться в сферу общепита, туризма, медицины и в автосервисы – число резюме здесь выросло на 8%. Помимо этого, на 7% выросло количество соискателей-страховщиков.

В целом за последний месяц в Петербурге искали работу свыше 460 тыс. человек. Причем это касается как поиска нового места, так и возможностей подработать. Ранее соискателей в городе на Неве было на 6% меньше. Если смотреть показатели по стране и СЗФО, то они выросли на 8,4% и 7% соответственно.