Искусственный интеллект поможет ЗАГСу

ИИ прочно вошел в нашу жизнь и уже активно используется во многих сферах – в том числе, в работе госструктур. Например, его стали применять в ЗАГСе.

«Питерец.ру» сообщает, что ИИ внедрен в работу ЗАГСа Петроградского р-на СПб. Это голосовой помощник, который отвечает на звонки граждан, переадресовывает их специалистам – когда возникает такая необходимость, а также информирует о режиме работы учреждения.

Петроградское отделение стало вторым, где используется искусственный интеллект. До этого такой помощник начал работать в ЗАГСе Невского р-на. Причем опыт использования данной технологии признали успешным и решили распространить его дальше.

Также напоминаем, что Петербург является лидером в сфере цифровизации в России. Поэтому освоение технологий ИИ в различных структурах СПб не вызывает удивления.