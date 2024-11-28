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Питерец.ру » Общество » Искусственный интеллект поможет ЗАГСу

Искусственный интеллект поможет ЗАГСу

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
rosbalt.ru
В отделении ЗАГСа стали использовать новейшие технологии

ИИ прочно вошел в нашу жизнь и уже активно используется во многих сферах – в том числе, в работе госструктур. Например, его стали применять в ЗАГСе. 

«Питерец.ру» сообщает, что ИИ внедрен в работу ЗАГСа Петроградского р-на СПб. Это голосовой помощник, который отвечает на звонки граждан, переадресовывает их специалистам – когда возникает такая необходимость, а также информирует о режиме работы учреждения.

Петроградское отделение стало вторым, где используется искусственный интеллект. До этого такой помощник начал работать в ЗАГСе Невского р-на. Причем опыт использования данной технологии признали успешным и решили распространить его дальше.      

Также напоминаем, что Петербург является лидером в сфере цифровизации в России. Поэтому освоение технологий ИИ в различных структурах СПб не вызывает удивления.

  

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