В Гатчине обсудили проекты программ, направленных на укрепление ценности семьи и семейного образа жизни

Вчера депутат Законодательного собрания Ленинградской области, региональный координатор партийного проекта «Крепкая семья» Людмила Тептина, вместе с коллегами, провели круглый стол, на котором обсуждали просветительскую работу в школах, направленную на воспитание культуры бережного отношения к своему здоровью и формирование ценностного отношения к семье, укрепление и повышение ценности семьи и семейного образа жизни.

«Этот содержательный диалог организован в рамках федеральных партийных проектов «Крепкая семья» и «Женское движение Единой России». Во встрече приняли участие представители Ленинградского регионального отделения «Союза женщин России», регионального политического совета партии «Единая Россия», Ломоносовской межрайонной больницы им. И.Н. Юдченко, а также представители общественных организаций и родительской общественности. Уверена, что воспитание культуры бережного отношения к собственному здоровью должно начинаться в детстве. Причём очень важно понимать, что главным звеном в воспитании служит крепкая семья. Это основа основ, «краеугольный камень» подхода к этому непростому процессу. А исходим мы из значимости умения общаться с детьми, разговаривать с ними на одном языке – откровенно, доверительно. Особый акцент мы делаем на воспитании культуры здоровья среди подростков, и это понятно – от их здоровья, как потенциальных родителей, зависит и здоровье будущих поколений. Также важно такое направление работы с подростками, как укрепление и повышение ценности семьи и семейного образа жизни», - прокомментировала мероприятие Людмила Анатольевна.

Целью встречи участников круглого стола стал запуск в регионе программы, направленной на повышение культуры бережного отношения к собственному здоровью, воспитание традиционных семейных ценностей, профилактику суицидального поведения среди детей и подростков. Во время обсуждения были обозначены основные проблемы формирования приоритета семьи, как базовой ценности в обществе, и пути их решения.