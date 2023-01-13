Второй всероссийский форум «Моя семья в легендарной летописи Отечества»

Второй всероссийский форум пройдет в Общественной Палате в марте 2023 года.

В двухдневном мероприятии могут принять участие российские семьи, некоммерческие организации, общественные и молодежные организации, представители органов власти и местного самоуправления, лидеры общественного мнения.

Обсуждение актуальных вопросов состоится в рамках треков «Моя семья в легендарной летописи Отечества: региональные практики», «Молодежь и история ее семьи: получение опыта изучения истории своей семьи», «Взаимодействие органов местного самоуправления и общества в формировании семейных ценностей».

Также в программе форума экскурсии, образовательные сессии по работе с архивными документами и по составлению генеалогического древа и родословной.

Подробнее о форуме и о подаче заявок можно узнать на сайте моя-семья-форум.рф.