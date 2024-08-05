Петербуржцев не утроили платные образовательные услуги

«Питерец.ру» сообщает, что в Роспотребнадзоре провели горячую линию, касающуюся вопросов в сфере платного образования. Представители ведомства принимали обращения, связанные с нарушением прав потребителей в данной сфере.

Всего за время горячей линии было 137 жалоб, причем 11 в письменной форме. В 33% случаев петербуржцы сообщили о нарушении сроков во время предоставления услуг. 25% обращений было связано с вопросами по поводу условий договора, ущемляющих права потребителей. В 14% жалоб сообщалось, что организации, оказывающие образовательные услуги, не предоставляли данные о наличии необходимой лицензии. Также были и другие вопросы.

Специалисты Роспотребнадзора рассмотрели каждое обращение и дали рекомендации с учетом конкретной ситуации. Напоминаем, что это ведомство проводит периодические горячие линии.