Жалоб в Роспотребнадзор стало меньше

«Питерец.ру» сообщает, что в прошлом году в региональное управление Роспотребнадзора поступило около 30 тыс. обращений. Это на 7,7% меньше показателей 2023 года.

Доля жалоб на продовольственные товары составила 13%, при этом выросло число обращений, связанных с дистанционной торговлей – на 38%. Основные проблемы относились к качеству товаров, срокам доставки, возврату покупок и повышению цен без уведомления.

За 2024 год управление сняло с реализации свыше 50 тонн пищевых продуктов, не соответствующей санитарным нормам. Более половины жалоб (58%) пришлись на различные сферы услуг, такие как связь, ЖКХ и финансовые услуги.

В сфере ЖКХ горожане жаловались на увеличение платы за услуги, а банки продолжали навязывать допуслуги при кредитовании и отказывались заключать договоры без персональных данных.