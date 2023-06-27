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Питерец.ру » Общество » В Петербурге прокуратура возбудила уголовное дело по итогам проверки пансионата

В Петербурге прокуратура возбудила уголовное дело по итогам проверки пансионата

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Опубликовал: Вадик Котов
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Прокуратура Центрального района провела проверку исполнения законодательства в сфере социального обслуживания.

Прокуратура Центрального района провела проверку соблюдения законодательства в сфере социального обслуживания.

В результате проверки было установлено, что генеральный директор ООО "Акварель" создал пансионаты для пожилых граждан и людей с ограниченными возможностями здоровья в трех жилых домах на территории Центрального района. Эти люди из-за возраста или инвалидности не могут самостоятельно защитить себя. Однако при предоставлении услуг в пансионатах были грубо нарушены права постояльцев, создавалась реальная угроза их жизни и здоровью.

Прокуратура выявила многочисленные нарушения при организации питания граждан и несоблюдение требований пожарной безопасности в помещениях пансионатов. Кроме того, услуги, оказываемые в пансионатах, нарушали жилищные права граждан, проживающих в соседних квартирах.

Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган, который возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Расследование уголовного дела и восстановление прав постояльцев пансионатов находятся на контроле прокуратуры. Такие случаи нарушения прав потребителей в сфере социального обслуживания являются серьезной проблемой в нашей стране. Многие пожилые люди и люди с ограниченными возможностями здоровья нуждаются в качественном социальном обслуживании, но не всегда получают его. В таких случаях государство должно гарантировать защиту их прав и интересов. К сожалению, в нашей стране еще много работы, чтобы обеспечить качественное социальное обслуживание для всех нуждающихся в нем людей.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Прокуратура СПб
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