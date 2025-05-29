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Питерец.ру » Общество » В СПб внедряют новые технологии на общих собраниях собственников

В СПб внедряют новые технологии на общих собраниях собственников

0
Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
1MI
В Петербурге появилась новая возможность для собственников жилья: ввели специальную систему для голосования на общих собраниях

«Питерец.ру» сообщает, что в Петербурге началось использование системы МФЦ для проведения голосований на общедомовых собраниях. В СПб жители многоквартирных домов теперь могут проводить голосования через эту систему: нововведение упрощает процедуру и делает ее более прозрачной.

Ранее собственники жилья могли проводить собрания и голосования различными способами, но теперь у них появилась дополнительная возможность. Использование системы МФЦ позволяет ускорить процесс принятия решений и минимизировать ошибки при подсчёте голосов.
Внедрение этой технологии способствует повышению эффективности взаимодействия между жильцами и управляющими компаниями. Теперь собрания можно проводить более оперативно и с соблюдением всех необходимых процедур. Это нововведение уже получило одобрение среди жителей города.

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