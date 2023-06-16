Онлайн-эквайринг в жилищной сфере: преимущества и примеры использования на примере банка Тинькофф

Интернет-эквайринг для УК и ТСЖ: как банк Тинькофф помогает автоматизировать процессы онлайн-касс



Банк Тинькофф – один из лидеров на рынке онлайн-эквайринга, предлагающий своим клиентам такое нововведение, как онлайн касса для жкх. Тинькофф предоставляет услуги по интеграции онлайн-касс в системы управления жилищными объектами, что позволяет существенно ускорить и упростить процесс взаиморасчетов.





Онлайн касса для оплаты ЖКХ



Онлайн-касса – это электронное устройство, которое регистрирует все платежи, произведенные за жилищно-коммунальные услуги. По законодательству РФ, управляющие компании и ТСЖ обязаны были установить онлайн-кассы до 1 июля 2021 года. Это обуславливалось тем, что государство стремилось убрать теневые расчеты и повысить прозрачность взаимодействия между управляющими компаниями и жителями домов.





Интернет-эквайринг: как это работает



Банк Тинькофф предлагает своим клиентам максимально простую и удобную систему онлайн-эквайринга. Он предоставляет доступ к мощному инструментарию, позволяющему интегрировать онлайн-кассы в системы управления жилищными объектами, позволяет автоматизировать процесс взаиморасчетов, снизить количество ошибок и ускорить обработку данных.





Преимущества сотрудничества с банком Тинькофф:

Автоматизация процессов. Использование системы онлайн-эквайринга позволяет автоматизировать процессы взаиморасчетов, что существенно упрощает работу управляющих компаний и товариществ собственников жилья.

Снижение рисков. Использование системы онлайн-эквайринга позволяет снизить риски финансовых мошенничеств и ошибок при ведении учета платежей.

Удобство для жителей. Система онлайн-эквайринга облегчает жителям жилищных объектов процесс оплаты коммунальных услуг. Они могут осуществлять платежи через Интернет, используя банковские карты или электронные кошельки.

Минимизация бумажной работы. Использование системы онлайн-эквайринга позволяет снизить количество бумажной работы, связанной с ведением учета платежей.



Использование системы онлайн-эквайринга от банка Тинькофф позволяет упростить процессы взаиморасчетов и повысить эффективность работы управляющих компаний и товариществ собственников жилья. Клиенты банка могут воспользоваться высококачественным сервисом и минимальными комиссиями, а также получить доступ к мощному инструментарию для автоматизации процессов взаиморасчетов.

Акционерное Общество "Тинькофф Банк"

ОГРН 1027739642281

23060, город Москва, 1-Й Волоколамский проезд, 10-1.