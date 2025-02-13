Взаимодействие с мировыми судьями стало проще: в СПб заработал чат-бот

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице заработал инновационный инструмент, который значительно упрощает взаимодействие граждан с мировыми судьями. Теперь обратиться в суд можно не только лично, но и посредством специального чат-бота.

Бот представляет собой удобный и доступный способ решения различных вопросов, связанных с деятельностью мировых судей. Он позволяет получить информацию о расписании работы судов, подать заявление или уточнить порядок рассмотрения дел. Это нововведение способствует повышению правовой грамотности населения и обеспечивает доступность правосудия для всех категорий граждан.

Разработчики чат-бота надеются, что их инициатива будет способствовать более эффективному взаимодействию между гражданами и мировыми судьями, а также повысит уровень доверия населения к судебной системе.