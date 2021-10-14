Голосовать будут по-другому

«Питерец.ру» сообщает, что новый спикер ЗакСа Александр Бельский рассказал о возможном изменении в работе парламента. Оно касается системы голосования, которое может стать поименным. Сейчас этот вопрос находится в стадии проработки. Этим занимается специальная комиссия, разрабатывающая новый регламент. Бельский отметил, что поименное голосование будет по тем вопросам, где это позволяет закон. Но сначала необходимо принять такую систему.

Вопрос с поименным голосованием, скорее всего, будет решен. Бельский всерьез настроен внедрить это нововведение. Насколько эффективным оно окажется, сказать сложно. Главное – не сама система голосования, а те решения, которые принимаются. Качественная работа парламента зависит от других факторов. Но логично, что новый руководитель хочет внести какие-то коррективы.