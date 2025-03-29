Сбер начнет доставлять карты на дом

«Питерец.ру» сообщает, что жители Петербурга теперь могут получить карту Сбера прямо на дом. Это нововведение сделает процесс получения еще более удобным и доступным для всех горожан. Такая опция появится в 100 городах страны.

Это означает, что теперь клиентам не нужно идти в отделение банка – достаточно оформить заявку, и курьер доставит карту прямо до двери. Услуга будет полезна тем, кто ценит свое время и предпочитает минимизировать контакты.

Чтобы воспользоваться новой возможностью, нужно оставить заявку на сайте или в приложении Сбера. Курьер доставит карту в удобное для клиента время. Эта инициатива Сбера является частью стратегии банка по упрощению доступа клиентов к банковским услугам и повышению их комфорта.