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Питерец.ру » Экономика » Сбер начнет доставлять карты на дом

Сбер начнет доставлять карты на дом

0
Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
78.ru
Сбер запустил услугу доставки карт на дом для жителей Северной столицы

«Питерец.ру» сообщает, что жители Петербурга теперь могут получить карту Сбера прямо на дом. Это нововведение сделает процесс получения еще более удобным и доступным для всех горожан. Такая опция появится в 100 городах страны.

Это означает, что теперь клиентам не нужно идти в отделение банка – достаточно оформить заявку, и курьер доставит карту прямо до двери. Услуга будет полезна тем, кто ценит свое время и предпочитает минимизировать контакты.

Чтобы воспользоваться новой возможностью, нужно оставить заявку на сайте или в приложении Сбера. Курьер доставит карту в удобное для клиента время. Эта инициатива Сбера является частью стратегии банка по упрощению доступа клиентов к банковским услугам и повышению их комфорта.

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