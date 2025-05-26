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Питерец.ру » Общество » В Ломоносове обновят большой сквер

В Ломоносове обновят большой сквер

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
t.me/GATISpb
В Ломоносове планируют обустроить сквер площадью 1,3 га

«Питерец.ру» отмечает, что в Северной столице и входящих в ее состав территориях уделяют большое внимание вопросам благоустройства. Ведется постоянная работа над улучшением городской среды, в данном направлении реализовано немало идей.

Известно, в этом году в Ломоносове обновят большой сквер на ул. Победы, о чем проинформировали в ГАТИ. В рамках проекта там установят беседки с ажурной крышей, скамейки и урны.

Также планируется устройство дощатой пешеходной дорожки и посадка новых кустарников. Площадь благоустраиваемой территории составит около 1,3 га. Зеленые насаждения займут большую часть площади — примерно 90%. Работа будет проведена в рамках проекта по повышению комфорта городской среды.

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