«Питерец.ру» отмечает, что в Северной столице и входящих в ее состав территориях уделяют большое внимание вопросам благоустройства. Ведется постоянная работа над улучшением городской среды, в данном направлении реализовано немало идей.

Известно, в этом году в Ломоносове обновят большой сквер на ул. Победы, о чем проинформировали в ГАТИ. В рамках проекта там установят беседки с ажурной крышей, скамейки и урны.

Также планируется устройство дощатой пешеходной дорожки и посадка новых кустарников. Площадь благоустраиваемой территории составит около 1,3 га. Зеленые насаждения займут большую часть площади — примерно 90%. Работа будет проведена в рамках проекта по повышению комфорта городской среды.