На Васильевском острове открылся новый скейт-парк

У петербургских экстремалов появилось еще одно место для тренировок на Васильевском острове. Под эстакадой на набережной Макарова открылся скейт-парк. Новая площадка для занятий спортом – это инициатива жителей, еще в 2016 году разработка стала победителем на голосовании по программе «Твой бюджет». Долго эта идея искала свое воплощение, но в итоге все получилось благодаря региональному проекту «Формирование комфортной городской среды».

Большой спортивный объект площадью почти 5 тысяч квадратных метров включает в себя и оборудование для отработки трюков, и гимнастический комплекс, есть зоны для катания на роликах, стритбола, подтягивания и скалолазания.

Не только заняться активными упражнениями, но и просто погулять здесь приятно. В зонах отдыха посажены хвойные и лиственные деревья, пространство дополнено живыми изгородями, покрытия пешеходной зоны выполнены из террасной доски и булыжника. Для любителей помедитировать предусмотрены шезлонги, качели и скамейки с видом на залив и берег Петровской косы. Создатели надеются, что здесь будет комфортно всем, а зона для катания прослужит долгие годы и выдержит любые капризы природы.

В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» Комитет по благоустройству строит множество спортивных объектов, одних только площадок для скейтинга уже 15 – под мостом Бетанкура, в парке Зима-Лето, в парке Героев Пожарных и т.д. Продолжается также работа над скейт-площадкой в Красносельском районе на проспекте Ветеранов, она должна быть сдана в этом году.