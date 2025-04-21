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Питерец.ру » Общество » В СПб обновили более 700 скамеек

В СПб обновили более 700 скамеек

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
Global Look Press
В рамках месячника благоустройства в Петербурге провели обновление более чем 700 скамеек

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице продолжается активная работа по улучшению городской среды. В рамках месячника благоустройства коммунальные службы обновили более 700 скамеек. Это способствует созданию комфортных условий для отдыха горожан и гостей города.

Специалисты провели необходимые работы по обновлению скамеек, включающие в себя ремонт, покраску и восстановление элементов. Также отремонтировано около 200 качелей, горок и песочниц и приведено в порядок 76 спортивных снарядов. Помимо этого, провели обрезку и обработку 2843 кустарников, кронирование и штыковку 1772 деревьев.

Такие мероприятия помогают поддерживать эстетичный вид городских пространств и создавать более уютную атмосферу для всех петербуржцев и приезжих.

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