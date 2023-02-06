Сквер в Выборгском районе Петербурга рискует стать еще одним неудачным проектом Смольного по благоустройству

Сквер на углу улицы Пархоменко и проспекта Энгельса в Выборгском районе будет благоустроен до конца года, сообщил на своей официальной странице в социальной сети «Вконтакте» вице-губернатор города Анатолий Повелий.

По его словам, в сквере планируется создать пешеходные дорожки, реконструировать пандус, лестницы и детскую площадку с приложением резинового покрытия.

«Горожане активно используют эту территорию для отдыха и пеших прогулок. В планах – создание удобных пешеходных транзитов из набивного покрытия, реконструкция пандуса, лестницы и детской площадки для ребят разного возраста, обустройство зоны отдыха», – отметил Повелий.

Кроме того, в сквере собираются установить игровое оборудование для детей с ограниченными возможностями. Предварительные планы опубликованы на странице чиновника в соцсети.

Отметим, что в 2022 году в Петербурге появился целый ряд неудачных «благоустроенных» территорий в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

Например, в администрации Александра Беглова обещали организовать общественное пространство возле станции метрополитена «Проспект Просвещения»: установить уличную мебель, высадить деревья и кустарники. Однако петербуржцы обнаружили лишь газон, несколько скамеек и урны, а также сферический стальной арт-объект, стоимость которого была переоценена в десять раз.

Также подверглись критике благоустроенный сквер в Центральном районе Петербурга. Жители указывали на отсутствие уюта и отсутствие зелени, а также непродуманность дизайна детской площадки. Новый сквер рискует повторить судьбу уже имеющихся проектов.