Как начинается ЕГЭ в СПб

«Питерец.ру» сообщает, что в Санкт-Петербурге начался основной период ЕГЭ, и для обеспечения порядка на экзаменах используются современные технологии. Около 7 тыс. камер следят за порядком в пунктах проведения экзамена. Их установил комитет по информатизации и связи.

Камеры охватывают 190 объектов, включая 177 пунктов приёма экзаменов, точки приёма заданий, зал аттестационной комиссии и центр обработки информации. Это создаёт единую цифровую систему контроля.

Помимо камер, на всех объектах созданы автоматизированные рабочие места для специалистов, которые следят за стабильностью трансляций и надёжной передачей видеопотока. В дни экзаменов они также контролируют качество связи и работы оборудования.

Все пункты проведения экзаменов обеспечены необходимыми условиями для работы и контроля за соблюдением правил проведения ЕГЭ. Специалисты заранее проверили оборудование и каналы связи, чтобы обеспечить бесперебойную работу системы.

Это подтверждает высокий уровень организации экзаменационной кампании в городе и гарантирует честность и прозрачность процесса сдачи ЕГЭ.