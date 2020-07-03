В Петербурге пункты сдачи ЕГЭ подготовлены вовремя

Сегодня в России начинается основной период проведения Единого государственного экзамена. В образовательных учреждениях Петербурга подготовлено 167 пунктов проведения ЕГЭ. Сегодня экзамен проводится в 90 из них, а также в 9 пунктах на дому.

Губернатор Александр Беглов посетил гимназию № 155 Центрального района, где проводится экзамен по литературе. Он ознакомился с тем, как выполняются меры профилактики распространения новой коронавирусной инфекции.

Во всех пунктах проведения ЕГЭ сотрудники и участники экзамена должны соблюдать заранее составленный график присутствия, чтобы исключить скопление людей при входе и в рекреационных зонах.

ЕГЭ в здании гимназии №155 сегодня сдавали 115 человек. Они были распределены по 12 аудиториям. Для организации работы пункта задействовано 90 человек. Из них 3 члена ГЭК, 44 организатора в аудитории, 31 организатор вне аудитории, 4 технических специалиста, 8 общественных наблюдателей.

Обеспечена необходимая социальная дистанция, в том числе в экзаменационных аудиториях. У всех сотрудников есть средства индивидуальной защиты – маски и перчатки. На тех, кто сдает экзамен, это требование не распространяется, но многие выпускники по собственной инициативе пришли в масках. В аудиториях установлено оборудование для обеззараживания воздуха.

Александр Беглов отметил, что впервые единый государственный экзамен проводится в таких сложных условиях. Потребовалось много усилий, чтобы организовать сдачу экзаменов с соблюдением всех норм санитарной безопасности. Он подчеркнул, что все пункты сдачи ЕГЭ в городе подготовлены вовремя и с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.

Губернатор поблагодарил педагогов за самоотверженность и понимание: из-за переноса экзаменационного периода у них сдвинулись и фактически сократились отпуска. По его словам, последние месяцы петербургская система образования энергично и целенаправленно готовила выпускников к сдаче экзамена. В дистанционном режиме прошло множество тематических уроков, методических занятий, тренировок и консультаций.

«Желаю всем участникам ЕГЭ-2020 крепкого здоровья и удачи. Уверен, что экзамены пройдут успешно, ведь вы получили все необходимые знания и навыки, чтобы подвести достойный итог своему обучению в школе», - сказал Александр Беглов.