ента новостей

17:03
В «Пулково» продолжается рост пассажиропотока
16:27
В СПб выявлено более 8 млн. нарушений ПДД
15:34
Международная выставка-конкурс «Рождественский вернисаж»
14:27
В Петербурге мужчина сознался в убийстве сожительницы в новогоднюю ночь
14:19
В Колпино похитили и избили подростка
13:58
В Петербурге задержали троих подозреваемых в убийстве, совершенном 30 лет назад
13:34
В Кингисеппе поймали рецидивиста за квартирную кражу
13:28
В коммуналке на Кондратьевском проспекте во время драки ударили ножом мужчину
10:05
Спортсменка из Петербурга завоевала золото на чемпионате мира по Восточному боевому единоборству
09:18
Рынок загородных домов СПб переживает спад
09:01
Депутаты Петербурга пересядут на российские авто
18:32
Петербуржцам рассказали, как победить зимнюю депрессию
18:19
В СПб задолжали по ипотеке
16:49
СКА крупно победил ярославский «Локомотив», при этом Сергей Плотников забросил своей бывшей команде дважды
16:33
На терминале "Усть-Луга" мужчина погиб под колесами грузовика
15:57
В Петербурге пресекли деятельность группы лиц, подозреваемых в изготовлении и распространении порноматериалов
13:29
Мошенники обманывают детей
12:45
Студентка из Петербурга стала чемпионкой по пауэрлифтингу и установила рекорд России
12:37
В Госдуме рассказали, как избежать штрафов за утечки данных
10:25
В Петербурге задержали стрелка из аэрозольного пистолета возле алкомаркета
10:07
В Петербурге поймали курьера мошенников, оставивших без денег пенсионерку с улицы Генерала Симоняка
10:00
В центре Петербурга из ювелирного магазина похитили кольца с бриллиантами
09:48
Центр Петербурга могут полностью зачистить от ларьков
08:51
Жители СПб активно ищут работу с высокими зарплатами
19:53
Утечка данных произошла у подрядчика «Ростелекома» из-за хакерской атаки
19:50
В Петербурге состоялись чемпионат и первенство города по дзюдо (спорт глухих)
12:11
Исторический парк «Россия – Моя история» проведёт 6-й городской открытый краеведческий онлайн-диктант «Приближая Победу»
11:47
В гараже на Софийской улице обнаружили оружие и боеприпасы
11:35
В Петербурге поймали лже-ремонтника, обманувшего пенсионера с бульвара Новаторов
11:30
Во Фрунзенском районе задержали подозреваемого в стрельбе из аэрозольного пистолета
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В СПб выявлено более 8 млн. нарушений ПДД

В СПб выявлено более 8 млн. нарушений ПДД

0
Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
rosbalt.ru
Камеры в Северной столице помогают выявлять и называть водителей-нарушителей 

«Питерец.ру» сообщает, что за прошедший год камеры фото- и видеофиксации в СПб зарегистрировали более 8 млн. случаев нарушения правил дорожного движения. По имеющимся данным, чаще всего водители превышали скорость, проезжали на красный свет и игнорировали правила парковки. В результате были выписаны штрафы.

Специалисты отмечают, что камеры являются эффективным инструментом контроля за соблюдением ПДД. Они позволяют оперативно выявлять и наказывать нарушителей, снижая тем самым уровень аварийности на дорогах.

Тем не менее, некоторые водители продолжают игнорировать правила. В связи с этим власти города планируют продолжить установку камер, а также совершенствовать систему штрафов за нарушения ПДД.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

27-12-2023, 15:53
На Невском проспекте установили новые комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД
9-07-2024, 09:10
«Умных» камер в СПб станет больше
9-07-2021, 09:00
Господа, паркуйтесь правильно!
3-07-2024, 17:03
Петербуржец оспорил несправедливые штрафы и вернул 275 тысяч
29-05-2024, 09:53
Штрафуют велосипедистов и самокатчиков
17-08-2021, 08:41
Не паркуй машину на газон!

Происшествия на дорогах

Вчера, 16:33
На терминале "Усть-Луга" мужчина погиб под колесами грузовика
20-01-2025, 19:52
В Ленобалсти в ДТП УАЗа с автобусом пострадали четыре человека
20-01-2025, 10:46
В Приморском районе пьяная автоледи на каршеринге протаранила светофор
18-01-2025, 17:13
В Обводный канал после ДТП упал автомобиль с людьми
Наверх