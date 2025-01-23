В СПб выявлено более 8 млн. нарушений ПДД

«Питерец.ру» сообщает, что за прошедший год камеры фото- и видеофиксации в СПб зарегистрировали более 8 млн. случаев нарушения правил дорожного движения. По имеющимся данным, чаще всего водители превышали скорость, проезжали на красный свет и игнорировали правила парковки. В результате были выписаны штрафы.

Специалисты отмечают, что камеры являются эффективным инструментом контроля за соблюдением ПДД. Они позволяют оперативно выявлять и наказывать нарушителей, снижая тем самым уровень аварийности на дорогах.

Тем не менее, некоторые водители продолжают игнорировать правила. В связи с этим власти города планируют продолжить установку камер, а также совершенствовать систему штрафов за нарушения ПДД.