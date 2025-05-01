В СПб нехватка учителей

«Питерец.ру» сообщает, что в СПб наблюдается нехватка педагогических кадров. Согласно имеющейся информации, за год спрос на учителей в Петербурге вырос примерно на 20%. Так в первом квартале 2025 года работодатели опубликовали 2,7 тыс. вакансий для педагогов.

При этом средняя заработная плата учителей увеличилась на 21% – с 50,3 тыс. руб. до 60,1 тыс. руб. Но наиболее высокие требования к зарплате предъявляют соискатели со стажем от 15 лет: они хотят получать не менее 80 тыс. руб.

Основную часть рынка труда в педагогической сфере составляют специалисты со стажем работы от 3 до 6 лет. Спрос на молодых преподавателей в СПб вырос на 24%, а зарплата увеличилась на 18% – до 54 тыс. руб. За год было свыше 700 предложений для таких специалистов.