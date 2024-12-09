Работодатели СПб охотятся за специалистами

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице наблюдается нехватка кадров. При этом спрос на специалистов сохраняется высокий. В таких условиях работодатели предпринимают немалые усилия для привлечения сотрудников, меняя привычные подходы.

Дефицит сотрудников характерен для многих сфер, но особенно остро данная проблема ощущается в строительстве. Например, нехватка специалистов и рабочих достигла там 30%.

Поэтому работодатели привлекают сотрудников высокой зарплатой. Так, оклад специалистов за год вырос на 12%. Кроме того, в некоторых отраслях предлагаются выгодные условия работы – например, переход на удаленный или гибридный формат. Также предприятия и организации стали обращать внимание на соискателей в возрасте от 50 лет.



