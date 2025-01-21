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Питерец.ру » Экономика » В СПб не хватает сотрудников в ПВЗ

В СПб не хватает сотрудников в ПВЗ

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
78.ru
Острая нехватка сотрудников на ПВЗ в СПб: зарплаты растут, текучка высокая

«Питерец.ру» отмечает, что в СПб наблюдается серьезная нехватка персонала в пунктах выдачи заказов. В 2025 году уже размещено свыше 1,6 тыс. предложений по работе в этих пунктах, что более чем в 2 раза превышает уровень прошлогоднего спроса.

Примечательно, что спрос на сотрудников ПВЗ заказов растет уже 5 лет подряд. За последний год зарплаты таких специалистов выросли на 13% и достигли отметки в 80 тыс. руб. в месяц.

Наибольшее количество вакансий (60% от общего числа) представлено на позицию упаковщиков. Вторыми по востребованности являются продавцы и администраторы (15%), ну а тройку лидеров замыкают курьеры (10%). При этом упаковщикам, продавцам и администраторам предлагают примерно 67-68 тыс. руб. в месяц, курьерам до 170 тыс. руб.

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