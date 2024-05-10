Вырос спрос на дорогие квартиры

«Питерец.ру» сообщает, что в 2023 году в Северной столице стали чаще приобретать элитные квартиры с отделкой. В основном спросом пользуется жилье с 2 и 3 спальнями. В данном сегменте спрос вырос на 32% и 26% соответственно.

При этом выросла и средняя площадь таких квартир – увеличилась на 22% и достигла показателя 93,5 кв. м. По мнению экспертов, это обусловлено появлением новых объектов данного класса в Петрограде.

Также наблюдаются ухудшения на ремонтно-строительном рынке, из-за чего покупатели стали чаще приобретать жилье с готовой отделкой. Причем данная тенденция наблюдается уже 2 года. Другая причина повышения спроса на такое жилье связана с ростом цен на стройматериалы – за последние 5 лет они подорожали на 49%.