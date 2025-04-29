Выявлена фальсификация молочной продукции в Петербурге

«Питерец.ру» сообщает, что в рамках проверки молочной продукции, проводимой в городе, были выявлены случаи фальсификации. Образцы молока из крупных торговых сетей СПб были отправлены на экспертизу. Результаты исследования вызывают опасения.

Специалисты Северо-Западной испытательной лаборатории ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» провели анализ образцов и сообщили о результатах в пресс-службе общественной организации потребителей «Общественный контроль».

В ходе экспертизы было установлено, что 8 из 10-ти не соответствуют обязательным требованиям по физико-химическим показателям и жирнокислотному составу, несмотря на наличие маркировки «Честный знак» на упаковке.

Также были обнаружены 4 бренда, чья продукция которых не содержит молочного жира или он находится там в незначительном количестве. В некоторых образцах были обнаружены растительные жиры.