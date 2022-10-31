Россельхознадзор обнаружил в Ленобалсти сметану со стафилококком

В октябре должностными лицами Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора в рамках пищевого мониторинга выявлена молочная продукция, не отвечающая требованиям ветеринарно-санитарных правил и норм. Результаты лабораторных испытаний были размещены во ФГИС «Сирано» - системе, предназначенной для раннего оповещения всех заинтересованных лиц и организаций при выявлении небезопасных, не соответствующих установленным требованиям подконтрольных грузов, для обеспечения эффективности и завершенности мер ветеринарного надзора и контроля.

Сотрудниками ведомства были отобраны пробы образцов от молочной продукции, изготовленной одним из предприятий Ленинградской области.

По результатам исследований, проведенных микробиологическим методом в подведомственном Россельхознадзору ФГБУ «Ленинградская межобластная ветеринарная лаборатория», установлено, что продукция не соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» по показателю – S. aureus. В сметане «Большая кружка» был обнаружен золотистый стафилококк.

Службой данному производителю объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Предприятием приняты меры по предотвращению выпуска и реализации опасной продукции.