В СПб возникли проблемы с колбасой

«Питерец.ру» сообщает, что представители «Общественного контроля» проверили качество колбасы. В ходе исследования, проведенного в Петербурге, в некоторых образцах были обнаружены нежелательные ингредиенты – крахмал и скрытый жир. Это вызывает опасения относительно качества и безопасности колбас, доступных на прилавках магазинов.

Результаты исследования показали, что некоторые производители добавляют в свою продукцию крахмал для удешевления производства, что может негативно сказаться на вкусовых качествах и питательной ценности колбасы. Кроме того, скрытый жир, который также был обнаружен в некоторых образцах, может привести к увеличению калорийности продукта и, как следствие, к проблемам со здоровьем при частом употреблении.

Эксперты призывают потребителей быть внимательными при выборе продуктов и изучать их состав.