Это не сыр!

Изготавливать и продавать качественные продукты невыгодно. Так прибыли мало получается. Качественное сырье стоит дороже, а ведь хочется побольше заработать! Вот и приходится производителям как-то выкручиваться, чтобы на жизнь хватало. Только почему-то делается это за счет покупателей.

«Питерец.ру» сообщает, что представители «Общественного контроля» провели проверку сыров, которые продаются в магазинах города. В результате был обнаружен продукт без молочного жира. Всего было исследовано 10 образцов продукции. В двух случаях выявлен факт фальсификации.

По сути, это вообще не сыр и даже не сырный продукт, поскольку молочного жира там вообще не наблюдается. Он оказался полностью заменен жирами немолочного происхождения. Примечательно, что одного из этих производителей 3 года назад исключили из реестра юридических лиц.

Проблемы были обнаружены и у других 3 образцов. Там присутствует молочный жир, но информация о его количестве является недостоверной. Материалы проверки переданы Роспотребнадзору.