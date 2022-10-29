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Питерец.ру » Общество » Проверили качество молочки

Проверили качество молочки

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Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
sovlat.ru
В Петербурге провели проверку молочной продукции

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице проверили молочную продукцию. Данное мероприятие провели специалисты Роспотребнадзора. В итоге с начала года было взято более 2,3 тыс. проб. Эксперты тщательно исследовали образцы.

Нарушения, связанные микробиологическими показателями, были выявлены в 2% случаев. У 8% проб обнаружены несоответствия относительно физико-химических свойств. Еще бывали ситуации, когда отсутствовали документы на товар, или же он хранился ненадлежащим образом.

В большинстве случаев молочная продукция соответствовала необходимым стандартам качества. Ну а проблемы в этой сфере были всегда. Так что ситуация с качеством молочки в Петербурге нормальная. Конечно, имеются недочеты, которые необходимо устранять. Но работа в этом направлении ведется.

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