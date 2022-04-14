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Питерец.ру » Экономика » В январе-марте Россельхознадзор проконтролировали ввоз 7,5 тыс. партий пищевой продукции и кормов, а также 250 партий живых животных

В январе-марте Россельхознадзор проконтролировали ввоз 7,5 тыс. партий пищевой продукции и кормов, а также 250 партий живых животных

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
twimg.com
В январе-марте сотрудники Управления Россельхознадзора проконтролировали ввоз 7,5 тыс. партий пищевой продукции и кормов, а также 250 партий живых животных

В первом квартале 2022 года должностными лицами Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора в пунктах пропуска через государственную границу РФ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области был проконтролирован импорт почти 7,5 тыс. партий молочной, мясной, рыбной продукции, кормов и кормовых добавок, а также 252 партий живых животных.

Больше всего на территорию Российской Федерации было ввезено рыбы и рыбной продукции – 77,3 тыс. тонн, мяса и мясной продукции – 44,5 тыс. тонн, кормов и кормовых добавок – почти 23 тыс. тонн, молока и молочной продукции – 16,8 тыс. тонн, а также живых животных – 361,6 тыс. голов.  Вся продукция перемещалась из 70 стран мира в различные субъекты РФ.

Весь объём пищевых товаров, кормов, а также животные были проверены сотрудниками Управления Россельхознадзора на соответствие ветеринарным требованиям ЕАЭС.

Партии, которые успешно прошли ветеринарный контроль, проследовали в адреса получателей.

Источник: Россельхознадзор
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