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Питерец.ру » Общество » В СПб нашли поддельную молочку

В СПб нашли поддельную молочку

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
rosbalt.ru
Фальсификация молочной продукции: Россельхознадзор выявил нарушения

«Питерец.ру» сообщает, что в СПб сотрудники Россельхознадзора провели масштабную проверку качества молочной продукции, результаты которой оказались тревожными. В товарах 14 российских производителей были выявлены серьезные нарушения, включая наличие запрещенных ингредиентов и несоответствие заявленному составу.

В ходе проверки были проанализированы образцы масла и творога, в которых были найдены такие добавки, как трансглютаминаза, а также растительные жиры и стерины. Эти компоненты не только не соответствуют заявленному составу, но и могут представлять опасность для здоровья потребителей. Поддельная продукция была обнаружена в крупных торговых сетях, таких как «Дикси», «Магнит» и «Светофор».

Общественный совет при Роспотребнадзоре не остался в стороне от данной ситуации. Он направил обращение в Генеральную прокуратуру и Министерство промышленности и торговли с требованием изъять фальсифицированные продукты из оборота и привлечь виновных к ответственности. Это подчеркивает серьезность проблемы и необходимость принятия мер для защиты потребителей.

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